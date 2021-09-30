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Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor - Son Dakika

Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor

30.09.2021 13:13
Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor, System.String[]

Ameliyathane hava dezenfeksiyonu için kullanılan ultraviyole lamba, aktif karbon ve hepa filtresi iç mekanlarda kullanılmak üzere HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi tarafından üretilen hava temizleme cihazı "AirClean"e artık "akıllı partikül algılama sistemi" eklendi.

Ameliyathane hava dezenfeksiyonu için kullanılan ultraviyole lamba, aktif karbon ve hepa filtresi iç mekanlarda kullanılmak üzere HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi tarafından üretilen hava temizleme cihazı "AirClean"e artık "akıllı partikül algılama sistemi" eklendi. Cihaz, otomatik olarak algıladığı partikül ve kötü kokular sonrasında çalışma derecesini ayarlıyor ve iç mekan havasının devamlı temiz kalmasını sağlıyor.

Avrasya bölgesinin "lider" iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX İstanbul 2021 (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı) pandemi sonrası ilk fuarını açtı. HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi de özellikle pandemi döneminde ilgi odağı haline gelen hava temizleme cihazıyla ziyaretçilerle buluştu.

Ameliyathane ortam havası kadar her türlü iç mekan için temiz hava sağlayabilen AirClean hava temizleme cihazlarına akıllı partikül algılama sistemi özelliğinin eklenmesi ile cihaz katılımcılardan tam not aldı.

1981 yılında kurulan, 40 yıldır Türkiye pazarında ve son 11 senedir özellikle Avrupa ve Dünya pazarında üretici firmalardan olan HİBSAN, ameliyathanelerde kullanılan ultraviyole lamba ve filtreleri hava temizliği cihazında tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Cihaza son olarak da havadaki partikülleri ve kötü kokuyu otomatik olarak algıma sistemi eklendi. Böylelikle hiçbir manuel müdahale gerekmeden ortalama 50 metrekarelik her iç mekan havası daimi olarak temiz kalabiliyor.

Birkaç yıl önce ameliyathanede bulunduğu zaman böyle bir cihaz tasarlama fikrinin oluştuğunu dile getiren HİBSAN Havalandırma Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketinin sahibi Hikmet Tunceli, cihaz ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Hikmet Tunceli, "Ameliyat olmuştum ve hastanede yatarken ameliyathanelerin nasıl temizlendiğini inceledim. Etütlerimden sonra evdeki havaların da bu şekilde temizlenmesi gerektiğini düşündüm. Sonrasında zaten pandemi süreci geldi ve daha fazla önemi anlaşıldı böylelikle üretime başladık" dedi.

"Hastalıklardan, bakterilerden arındırarak sağlıklı bir hava sağlıyor"

Cihazın bakterileri taşıyan partikülleri yok etmesinin yanı sıra kötü kokan havaya da müdahale ettiğini ifade eden Tunceli açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Bu cihazın en büyük özelliği içerisinde ortamda yayılan toz zerrecikleri yani partikülleri, bunlar virüsleri taşıyan zerreciklerdir, temizlemeye yarayan hepa filtresi var. Ayrıca ortama yayılan her türlü sigara, balık gibi kötü kokuları temizleyen karbon filtresi de bulunuyor. Cihaz tam içerisinde görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş olan Uv lambası ile de bu partiküller ve mikropları öldürüyor, temiz hava olarak dışarı çıkarıyor."

"Cihazların iki modeli var, biri kumandalı çalışıyor. Diğer ise partikül sayısına göre kendi çalışmasını kendi belirliyor. Yeşilden mora kadar 5 kademesi var. Havayı temizledikten sonra ise otomatik olarak duruyor. Ayrıca cihazda bulunan dijital ekran vasıtasıyla havanın ne kadar temiz olup olmadığı da görüntülenebiliyor. Diğerini de elle kumandalı olarak çalıştırıyorsunuz. İkisi de aynı derecede temizliyor aralarında hiçbir fark yok. Diğerinde sadece ortamda partikül taradığı zaman kendi kendine çalışıyor, temizledikten sonra yine partikül olmadığında çalışmayı durduruyor."

"Her gün 24 saat çalışsa bile ayda 5 TL'lik elektrik harcıyor"

Ayrıca enerji olarak da çok tasarruflu olduğunu vurgulayan Tunceli, "Astım hastaları için doktorların reçete niyetine yazacağı bir ürün. Okullarda, kalabalık ortamlarda 50 metrekareye kadar rahatlıkla temizliyor. Bir günde 24 saat çalıştığında, 1. ve 2. kademede, aylık 5 TL'lik elektrik harcaması yapıyor. Yani 25 watt harcıyor" şeklinde konuştu.

İsteğe göre cam sehpa olarak da kullanılabilen cihazın bu sayede minimum seste çalıştığını da söyleyen Tunceli, "Mobil olduğu için istediğiniz yere taşıyabiliyor ve koyabiliyorsunuz. Ayrıca sehpa olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer daha sessiz olmasını istiyorsanız cam modelini tercih edebilirsiniz. Bence herkes dışarıda maske taksın ama içeride mutlaka böyle bir cihazı kullansın. Bu cihaz içeride çok büyük fonksiyonlar oluşturuyor. Astım hastaları, korona gibi bakteriyel virüslerden korkan ve evinde her zaman daha temiz bir hava isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor
Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor
Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor

İstanbul, Türkiye, Tunceli, Karbon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akıllı hava temizleme cihazı ameliyathane temizliğinde hijyen sağlıyor - Son Dakika


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