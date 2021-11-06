Akıllı şehirler master planı için ilk toplantı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliğinde hayata geçirilecek "Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı" kapsamında alınan 750 bin dolarlık hibe desteğiyle, kenti Akıllı Şehirler ağında üst seviyelere taşıyacak proje için ilk toplantı Genel Sekreter Sezer Cihan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca ortaklaşa hareket edilerek yürütülen hibe programında; proje yürütücüsü McKinsey firması yöneticileri yol haritası hazırlanma sürecinin sunumunu yaparken, toplantıya katılan ilgili daire başkanlıkları ise projeden beklentilerini iletti. GBB'nin akıllı şehir stratejisi için görevlendirdiği McKinsey, Teknik Yardım'a liderlik edecek.

Teknik Yardım'ın ana hedefleri; Türkiye'de ve Gaziantep'teki mevcut Akıllı Şehir faaliyetlerini anlamak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını, BT altyapısını, temel ihtiyaçlarını ve politika önceliklerini incelemek, Gaziantep'in vatandaş odaklı Akıllı Şehir vizyonunu oluşturmak, çözüm alanlarındaki başlıca kullanım uygulamalarını belirleyip, önceliklendirmek, Akıllı Şehir yol haritasını ve yönetişim modelini geliştirmek, Teknolojik gereksinimleri değerlendirmek, 5 yıllık mali haritayı hazırlamak ve nicel ve nitel potansiyel etkileri incelemek ve iş birliği yapılabilecek ABD BT şirketlerini belirlemek olacak. - GAZİANTEP