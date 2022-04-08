Aksaray'da polis haftası etkinlikleri şehitlerin anılmasıyla başladı - Son Dakika

Aksaray'da, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları şehitlik ziyareti ve anma töreni ile başladı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde çeşitli program ve etkinlikler düzenlendi. Kutlamanın ilk programı Aksaray Şehitliğinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Polisler ve POMEM öğrencileri tilavetin ardından yapılan duayla birlikte şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle birlikte başta Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel'in kabrine karanfil bırakıldı. Ardından tüm şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılırken, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtların başında salavatlarla dualar edildi.

Günün anlam ve önemini belirten bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, "Polis Haftasında en çok sevindiğimiz durum teşkilatımızın onur, şeref ve haysiyeti ile yaşarken, bu vatan için kendilerini feda etmiş evlatlarımızın hatırlanmasıdır. Onlara bir nebze olsun yakın olmak bizi çok mutlu etti. Başlangıçta hepimiz, herkes buraya geldi ama asıl aslanlar burada yatıyor. Şimdi biz onlara geldik. Selam vermeye geldik sizde bizleri yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - AKSARAY