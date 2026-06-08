Aksaray'da Yurt Dışından Çoban İstihdamı Başladı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) – Aksaray'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarından olan çoban sorununu, inşallah hükümetimizin katkılarıyla çözmüş bulunmaktayız. Artık yurt dışından, Afganistan'dan, Özbekistan'dan soydaşlarımızı Türkiye'ye resmi yollardan çoban olarak getirmeye başladık" dedi.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Sofular köyünde, ilk kez yurt dışından getirilen Afgan çoban göreve başladı. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, yurt dışında çoban getirmenin sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Uzun süredir çoban bulmakta güçlük çektiklerini dile getiren Aktürk, "Küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarından olan çoban sorununu, inşallah hükümetimizin, Bakanlığımızın ve bizlerin katkılarıyla çözmüş bulunmaktayız. Artık yurt dışından, Afganistan'dan, Özbekistan'dan; Özbek ve Türkmen kökenli, yani soydaşlarımızı Türkiye'ye resmi yollardan çoban olarak getirmeye başladık" dedi.

"ASGARİ ÜCRET MAAŞI ALACAK, SİGORTASI OLACAK"

Türkiye'de bir çobanın 180 bin lira maaş talep ettiğini dile getiren Aktürk, anlaşma yaptıkları Afgan çobana asgari ücret ödeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Aksaray'ımıza ilk Özbek uyruklu Afgan kardeşimiz bir işletmemize geldi. Daha önce Türkiye'de çalışmış, memleketine dönmüş. Ancak resmi kanallarla artık sözlü ve sözleşmeli olarak bu işletmede çobanlık görevini sürdürecek. Asgari ücret maaşı alacak, sigortası olacak. Yani Türkiye'deki normal bir işçinin haklarının hepsine sahip olacak. Sigortası, vergisi, maaşı düzenli olarak bankaya yatacak ve sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak. İşletmeler çoban bulmakta çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Çoban ihtiyacında ciddi sorunlarımız var. Çoban fiyatlarımız aldı başını gidiyor. 100 bin TL, 180 bin TL isteyen insanlar var. Hem bunların önüne geçmek hem de işletmelerin çoban ihtiyacını karşılamak üzere böyle bir yola gittik. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden ve Bakanlığımızdan. Yurt dışından çoban getirmenin önünü açtı. Biz de bundan faydalanmış bulunmaktayız" diye konuştu."

"YURT DIŞINDAN GELEN ÇOBAN ÇIĞIR AÇAN BİR ŞEY OLDU"

Besici İshak Özdemir, yurt dışından çoban getirme uygulamasından mennun olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, Başkanımız Mahmut Aktürk'e çok teşekkür ederiz. Bizim sıkıntımız zaten çobandı. İşletmelerin en büyük sıkıntısı çoban sıkıntısıydı. Yani bu yurt dışından gelen çoban, çığır açan bir şey oldu. Zaten çoban olmadan hayvancılık olmuyor. Artık çoluğumuz çocuğumuz köyde kalmıyor, bu işi yapmıyor. Bir işçi olması lazım. Allah razı olsun. Yolumuzu açtılar. Elimizden geldiğince hayvancılığı ileri seviyeye taşımaya çalışacağız. Bu bir ilkti, Aksaray'da bir ilk. Çobanlar artık gelecek. Özbek olsun, Afgan olsun, çobanlarımız gelmeye başlayacak. Biraz zor oldu. Mesele Afganistan olsun, artık önümüzü görür olduk. Bundan sonra ona göre hareket edeceğiz" dedi.

"ÇOBAN OLMADIĞI İÇİN SIKINTIYA DÜŞÜYORDUK"

Bu işi 25-30 senedir yaptıklarını belirten Özdemir, "Çoban olmadığı için sıkıntıya düşüyorduk. İki üç kişinin elinde hayvan var, onlar da can çekişiyordu. Çoban olmazsa biz de bir sene ya devam ederiz ya da edemeyiz. Yani burada devamlı istihdam edilen bir çoban olması lazım. Onu da Allah razı olsun, önümüzü açtılar. İnşallah bundan sonra devamı gelir" şeklinde konuştu.

"GELMEK İSTEYEN BAŞKA KİŞİLER DE VAR"

Afgan çoban Obaıdullah Akbarı, 1100 küçükbaş hayvanın bakım ve otlatılmasından sorumlu olacak. Evli ve üç çocuk babası 28 yaşındaki Obaıdullah Akbarı ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmek isteyen başka kişiler de var. Herkese teşekkür ederim" dedi.