Aksaray haber! Aksaraylı Börekçi: "Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık" - Son Dakika
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Aksaray haber! Aksaraylı Börekçi: "Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık"

06.08.2022 17:40

Aksaray yerel haberi | Aksaraylı börekçi İsa Ersal, ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan şikayet ederek, “Vatandaş ucuz olsun diye boş börek soruyor, biz de çıkarmaya başladık. 15 personelim var ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Böyle giderse kış zor geçecek gibi” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı börekçi İsa Ersal, ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan şikayet ederek, "Vatandaş ucuz olsun diye boş börek soruyor, biz de çıkarmaya başladık. 15 personelim var ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Böyle giderse kış zor geçecek gibi" dedi.

Aksaray'da ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan börekçiler de etkilendi.  Geçen sene çuvalını 200 liraya aldığı unu bu sene 1000 liraya aldığını belirten börekçi İsa Ersal, "5 yıldır bu işi yapıyorum hayatımda böyle yüksek fiyatlar görmedim 5 yılı bırak geçen sene 50 liraya satıyorduk börekleri bu sene 80 lira oldu ama geçen sene 200 liraya aldığımız un bu sene 1000 lira. Her şey pahalandı, mayasından unundan elektriğinden suyundan her şey beşe katladı" dedi.

"VATANDAŞ BOŞ BÖREK İSTİYOR"

Ersal şunları söyledi:

"Vatandaş çok şikayetçi. İki tane alan bir tane alıyor, bir tane börek alan simit alıyor, simit alan almadan çıkıp gidiyor. Vatandaş ucuz olsun diye boş börek soruyor, biz de çıkarmaya başladık. Vatandaşa hizmet istesinler her şeyi yaparız. 15 personelim var ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz. Böyle giderse kış zor geçecek gibi. Şu an gurbetçilerin gelmesiyle biraz destek görüyoruz ama onlar gittikten sonra sıkıntı olacağı kesin. Yani kara kara düşünürüz herhalde yani. Daha önce aylık 100 bin lira giderim varsa şimdi 500 bine çıktı. Ham maddesinden, elektriğinden, vergisinden, muhasebesinden SGK'sından dükkan kirası hepsi. Biz geçinmeye çalışıyoru,  ayakta durmaya çalışıyoruz birikimi bırak yani."

YORUMLAR
500
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Kaynak: ANKA

Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray haber! Aksaraylı Börekçi: 'Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray haber! Aksaraylı Börekçi: "Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık" - Son Dakika
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