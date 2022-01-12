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Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti - Son Dakika

Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti

12.01.2022 13:42
Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti

Gaziantep'te akülü tekerlekli sandalyesi çalınan kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'ın yüzünü bir kez daha Şehitkamil Belediyesi güldürdü.

Gaziantep'te akülü tekerlekli sandalyesi çalınan kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'ın yüzünü bir kez daha Şehitkamil Belediyesi güldürdü. Belediyenin hediye ettiği sandalyenin çalınmasının ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun talimatıyla harekete geçen ekipler, Karahan'a yeni akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla dünyası başına yıkılan kas erimesi hastası Nizamettin Karahan'ın yüzünü tekrardan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu güldürdü. Çay içmek için 17 Kasım 2021 tarihinde çay ocağına giden Karahan'ın çay ocağı önüne bıraktığı sandalye hırsızların hedefi olmuştu. Sandalyesinin çalınmasının ardından tekrardan eve hapsolan Karahan, durumu Şehitkamil Belediyesine bildirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Karahan'ın yüzünü bir kez daha güldürdü. Karahan, kendisine büyük kolaylık sağlayan akülü tekerlekli sandalyesine tekrardan kavuştu.

Yeni akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Karahan, duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Karahan, "Başkanım da sağ olsun beni kırmadı. Allah ondan razı olsun" dedi.

"Şehitkamil Belediyesi'ne çok teşekkür ederim"

Kas erimesi hastalığından dolayı 30 yıldır sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Karahan, "Bundan 6-7 ay önce Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bana bir akülü sandalye hediye etmişti. Onu 2-3 ay kullandıktan sonra çay ocağına çay içmeye gittiğim esnada akülü sandalyemi çaldılar. Ben de durumu polise bildirdim. Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Bayağı mağdur oldum. Ben de tekrardan Rıdvan başkanımıza rica ettim. Tekrardan bir sandalye verilmesini talep ettim. Beni kırmadıkları için Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti
Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti
Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti
Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti

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Şehitkamil, Gaziantep, Kasım, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akülü sandalyesi çalındı, belediye tekrardan hediye etti - Son Dakika


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