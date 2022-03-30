Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi - Son Dakika
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Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

30.03.2022 00:57
Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi.

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi.

Belediyede işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı. Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi. Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. 40 BE 02 plakalı makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü. - KIRŞEHİR

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Kırşehir, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi - Son Dakika
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