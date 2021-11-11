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Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş - Son Dakika

Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş

11.11.2021 17:37
Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş

Kuzey Ege Otoyolu'ndan kent merkezine girişi sağlayan Aliağa'nın ana arterlerinden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton sıcak asfalt serimi yapılırken, caddeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan Aliağa Belediyesi bölgede peyzaj çalışması yaptı.

Kuzey Ege Otoyolu'ndan kent merkezine girişi sağlayan Aliağa'nın ana arterlerinden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton sıcak asfalt serimi yapılırken, caddeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan Aliağa Belediyesi bölgede peyzaj çalışması yaptı.

Aliağa Belediyesi, kentin dört bir yanında yaptığı ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kentin önemli arterlerinden olan Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton asfalt döktü. Ekipler ayrıca bölgede, refüj ve yol kenarlarına yaptığı toplam bin 800 metrekarelik peyzaj uygulamasıyla caddeye estetik bir görünüm kazandırdı. Dolomit ve cüruf taşlar kullanılarak yapılan baklava desenli zemin motifleriyle, Selçuklu Yıldızı görseli caddeye ayrı bir hava kattı.

Aliağa genelinde peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın Aliağa'yı güzelleştirme projeleri kapsamında otoyoldan kent merkezine ilk giriş noktası olan Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ndeki ilk etap peyzaj çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki alana bin 800 metrekarelik peyzaj uygulaması yaptık. Peyzaj çalışmalarımızda su tüketimi ve bakım maliyetini en aza indirmek için sert peyzaj ürünleri kullandık. Caddede mevcut bitkilere ek olarak 160 adet ağaç ve çalı dikimi yaptık. Görsel niteliği yüksek bitki dikimlerinin yanı sıra desen çalışmaları sayesinde cadde estetik bir görünüme kavuştu. Desen çalışmalarında Türk motiflerine ağırlık verdik. Selçuklu yıldızımızın merkezinde ise sonsuzluğun ve barışın simgesi olan zeytin ağacına yer verdik" dedi. - İZMİR

Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş
Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş
Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş
Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş

Aliağa Belediyesi, Kuzey Ege, Selçuklu, Estetik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa'da ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne estetik dokunuş - Son Dakika
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