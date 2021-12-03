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Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

03.12.2021 18:04
Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

İzmir'in Aliağa ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerin ürünleri fahiş fiyattan satmasının önüne geçebilmek adına fiyat denetimi yaptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerin ürünleri fahiş fiyattan satmasının önüne geçebilmek adına fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde; evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı. Çalışmalar kapsamında marketlerde denetim yapan ekipler, tüm reyonları gezerek ürünleri inceledi. Evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti.

Market alışverişleri esnasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kontrol ve denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Sait Eslek, "Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda, ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde denetimler yapıyoruz. Ekiplerimiz ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile yetkilerimiz çerçevesinde raf fiyatları ile kasada oluşan fiyatların uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyor. Tüketim tarihi geçmiş ürünler ile çalışma ruhsatları hususlarında denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu tür problemler ile karşılaştıkları takdirde 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da zabıta müdürlüğümüze gelerek talep ve şikayetlerini bizlere iletebilirler. Market denetimlerimizi kent genelinde belirli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi
Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi
Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika


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