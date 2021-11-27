Alkollü sürücü 7 aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika

Alkollü sürücü 7 aracı hurdaya çevirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, seyir halindeyken yol üzerinde park edilmiş araçlara çarparak hasara yol açtı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari otomobil sürücüsü, park halindeki 7 araca ve geri dönüşüm kutusuna çarptı. Olayda can kaybı olmazken park halindeki araçlara çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Vura vura devam etmiş"

Çarpılan park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Naci Kavak, "Saat 04.00 gibi polis aradı beni. "Aracınızın yanına gelin, çarpmışlar" dedi. Ben alt sokakta oturuyorum. Hemen geldim ortalık karışmış. Vuran araba yolun ortasında durmuş ve dönmüş. Kapısı falan da açıktı arabanın. Yoldan gelmiş ilk yanımdaki arabaya vurmuş, ardından benim araca vura vura devam etmiş. Toplamda 7 araca çarpmış ve alkollüymüş. Ben de sabah karakola gidip şikayetçi oldum. Evrakları falan verdiler. Şimdi de çekici bekliyorum. Arabamın kaskosu var, oraya götüreceğim" diye konuştu.