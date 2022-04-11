Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tankı vermeye hazır - Son Dakika
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Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tankı vermeye hazır

11.04.2022 22:43
Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tankı vermeye hazır

Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya kullanılmış 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya kullanılmış 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı. Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde İlk Leopard 1'in 6 hafta içinde Ukrayna'ya teslim edilebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı. Papperger, tankların Ukrayna'ya teslimatının Rheinmetall Italia yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

Alman basını, Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) politikacıların Leopard tanklarının muhtemel teslimatına açık olduğunu iddia etti.

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için acilen büyük miktarlarda ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" demişti. - DUSSELDORF

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Alman Rheinmetall şirketinin Ukrayna'ya 50 Leopard tankı sağlayabileceği belirtildi Alman Rheinmetall şirketinin Ukrayna'ya 50 Leopard tankı sağlayabileceği belirtildi

Rheinmetall, Ukrayna, Almanya, Alman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tankı vermeye hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tankı vermeye hazır - Son Dakika
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