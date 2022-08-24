Kaymakam İrdelp'e veda yemeği

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde Bingöl Yayladere Kaymakamlığına atanması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından onuruna veda yemeği düzenlendi

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe savcıları, İl Genel Meclis Üyesi, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu, kurum amirleri ve personelleri ile muhtarlar katıldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, Kaymakam İrdelp'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Kaymakam Mehmet Can İrdelp düzenlenen program dolayısıyla tüm katılımcılara uyumlu çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek helallik istedi. - KÜTAHYA