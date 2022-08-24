Kaymakam İrdelp'e veda yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam İrdelp'e veda yemeği

24.08.2022 12:11
Kaymakam İrdelp'e veda yemeği

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde Bingöl Yayladere Kaymakamlığına atanması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından onuruna veda yemeği düzenlendiBelediye Düğün Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye...

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp'in Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde Bingöl Yayladere Kaymakamlığına atanması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından onuruna veda yemeği düzenlendi

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe savcıları, İl Genel Meclis Üyesi, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu, kurum amirleri ve personelleri ile muhtarlar katıldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, Kaymakam İrdelp'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Kaymakam Mehmet Can İrdelp düzenlenen program dolayısıyla tüm katılımcılara uyumlu çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek helallik istedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi Bingöl'de bocce birincileri ödüllendirildi Bingöl'ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor Bingöl'ün köylerinde içme suyu sondaj çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Yayladere, Altıntaş, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam İrdelp'e veda yemeği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam İrdelp'e veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement