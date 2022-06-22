Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu - Son Dakika
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Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu

22.06.2022 13:49
Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan ve sıcak asfalt ile kaplanan 350 Evler Mahallesi Gökkuşağı Sokak yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan ve sıcak asfalt ile kaplanan 350 Evler Mahallesi Gökkuşağı Sokak yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince 350 Evler Mahallesi'nde bulunan Gökkuşağı Sokak'ta bir süre önce başlanılan içme suyu altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Sık sık arızalara neden olan ve bu sebeple su kesintilerinin yaşandığı caddenin eski içme suyu hatlarını tamamen yenileyen belediye ekipleri ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturdu. Yapılan çalışmalarla sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulan Gökkuşağı Sokak'ta daha önce parke taşla kaplı olan yolun sıcak asfalt konforu ile buluşması için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sona erdi.

Sıcak asfalt konforu ile buluşturulan sokak çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu - Son Dakika

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