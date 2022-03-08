Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
Üye Girişi

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

08.03.2022 09:03
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

Amasya Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

Amasya Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.

"Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın vücut bulmuş hali olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" mesajıyla paylaşılan klipte kadınların neşeleri, renkleri ve mücadeleci güçleriyle yaşama kattıkları değere vurgu yapıldı.

Tarihi kentin sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleri de yansıtıldığı klibin son bölümünde, "Öteki, beriki, başkası değil kendi gibi olan, varlığına sahip çıkan, kendi değerini kendisi ölçüp biçen, ışığına güvenen ve tüm inancıyla o ışığı parlatan sevgili kadınlar şifa sizsiniz" ifadeleri yer aldı.

Farklı meslek gruplarından kadınların sözlerine yer verilen klipte çocukları kucaklayan Esra Masatlı da, "Her zaman birlikte var olanız" mesajı verdi. - AMASYA

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip

YORUMLAR
500
Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni Başkan Sarı'dan kadın personele '8 Mart' izni Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden 'Kadınlar Günü' klibi Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden 'Kadınlar Günü' klibi

Dünya Kadınlar Günü, Amasya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
08:43 Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 09:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Amasyalı kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement