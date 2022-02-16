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Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı

16.02.2022 13:31
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende yemin ederek görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende yemin ederek görevine başladı.

Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını söyleyerek, AYM'nin de bireysel başvuru kabulüyle temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu vurguladı. Bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübenin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine bireylere üst düzey bir güvence sağladığını söyleyen Arslan, "Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmektedir. Bu kararlarda yaşam hakkından adil yargılanma hakkına, özel hayata saygı hakkından ifade özgürlüğüne kadar Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanmaktadır. Belirtmek gerekir ki, 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemimize giren ve 2012 yılından itibaren uygulamaya geçen bireysel başvuru yolu, ülkemizde hakkın tespiti ve teslimi anlamında adaletin tecellisine çok önemli katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamaktadır. Diğer yandan bireysel başvurudaki on yıllık tecrübemiz, bize bu hak arama yolunun etkili olabilmesinin verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Anayasa Mahkemesi, yargı kararlarının icrasının yargılama sürecinin tamamlayıcı unsuru olduğunu, kararın uygulanmaması halinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir. Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde ise toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır" ifadelerini kullandı.

Yeni üye Kenan Yaşar'a hayırlı olsun dileklerini ileten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemine binaen sıklıkla vurguladığımız üzere bireysel başvurunun amacı sadece başvuruya konu somut ihlalin giderilmesi değildir. Bunun yanında bireysel başvurunun objektif etkisi, ihlal kararlarının dikkate alınarak aynı konuda ortaya çıkabilecek yeni ihlallerin önlenmesini gerektirmektedir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin ihlalin kaynağına ilişkin tespitleri önem kazanmaktadır. Hak ihlali yerleşik idari uygulamadan, yargısal yorumdan veya bizzat kanundan kaynaklanabilmektedir. İhlalin kaynağına göre idarenin, yargı veya yasama organının harekete geçerek Anayasanın ihlaline neden olan sorunu ortadan kaldırması ve benzer ihlalleri önlemesi beklenmektedir. Sonuç olarak hukuk sistemimiz açısından büyük bir kazanım olan bireysel başvurunun sürdürülebilmesi verilen kararların yeni ihlalleri önleyecek şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu da hiç kuşkusuz idarenin, mahkemelerin ve yasama organının sadece somut ihlali gidermekle yetinmeyip yeni ihlallerin önlenmesine yönelik tedbir almasını gerektirmektedir."

Anaya Mahkemesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ve TBB Başkanı Erinç Sağkan katıldı. - ANKARA

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar görevine başladı - Son Dakika


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