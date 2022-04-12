ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

12.04.2022 11:51
ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Palancıoğlu, "Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama-Kurtarma Derneği Kayseri Temsilciliği ziyaretimize geldi. Birçoğu farklı mesleklerde olmasına rağmen ülkemizde olabilecek herhangi afete karşı, gönüllü olarak destek veriyorlar. Allah razı olsun. Afetlere karşı her alanda hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Rabbim afetler göstermesin ama herhangi bir durumda da burada güzel bir ekip hazır maşallah. Buda bizi çok mutlu etti. Fedakarca çalışan tüm gönüllü kardeşlerimize ve derneğimize teşekkür ediyorum" dedi

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Sorumlusu Şevket Doğan ise, "Anda Derneği, 2014 yılında Suriye iç savaşının çıkmasıyla kurulmuş bir dernek. İnsani yardım ve arama kurtarma üzerine faaliyet veriyoruz. Kayseri'de 2021 yılında kurulduk. Bu yılda arama kurtarma çalışmalarımıza başladık. İhtiyaç duyulduğu her an gönüllü olarak AFAD'a destek olmaya hazırız. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

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Mustafa Palancıoğlu, Arama Kurtarma, Araştırma, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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