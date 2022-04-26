Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içecek giderleri hakkında açıklama - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içecek giderleri hakkında açıklama

26.04.2022 15:01
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içecek giderleri hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, içecek giderlerinin yıllık 1 milyon lira olduğu şeklindeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, içecek giderlerinin yıllık 1 milyon lira olduğu şeklindeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başkanlık makamının içecek masrafının (çay, kahve, şeker, su, meşrubat vb.) yıllık 1 milyon lira olduğu hakkında yapılan haberlere ilişkin açıklama geldi. Bahsedilen tutarın başkanlık makamının değil, Özel Kalem Müdürlüğü'nün toplu harcama tutarı olduğu belirtilen açıklamada, "Belediyenin 8 ayrı birimi ile konuk evleri de Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olup, yerli-yabancı davetlerin bütçesi bu tutarın içindedir. Bunun dışında AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere grup odalarının, meclis başkan vekillerinin, meclis toplantılarının, encümen toplantılarının, Sayıştay denetçilerinin ve mülkiye müfettişlerinin de ilgili giderleri bu tutara dahildir. Yani bu iftira dolu haberi paylaşan meclis üyeleri de bahsettikleri çaydan ve sudan içmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243 bin lira güncel değerli, 2017 yılında ise 1 milyon 54 bin lira güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır" denildi.

Tüm işlemlerin Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve kayıt altına alındığı bildirilen açıklamada, "Önceki dönemde ise ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden bu kalemlerde 2016 yılında 1 milyon lira güncel değerli, 2017 yılında ise 2 milyon 500 bin lira güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA'nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 milyon 302 bin lira harcadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuruyemiş, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içecek giderleri hakkında açıklama - Son Dakika


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