Ankara Büyükşehir'den Hayvancılık Yapan Çiftçilere Sıvat Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkent'te hayvancılığın gelişmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla bu desteği sağladıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "20 noktada meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yaptık. 119 noktada daha çalışmalara başladık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı özellikle kırsal mahallelerde (yayla ve mera alanlarında) otlayan hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması için ilk kez içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmaya başladı.

ABB'nin hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bu desteği sağlamaya başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentimizde ekolojik dengeyi korurken tarım ve hayvancılığın gelişmesi için de büyük bir adım atıyoruz. 20 noktada meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yaptık. 119 noktada daha çalışmalara başladık" dedi.

TALEP EDİLEN HER NOKTAYA 5 OLUK VE 1 BAŞLIKTAN OLUŞAN TAKIM SIVAT YERLEŞTİRİLİYOR

Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda her noktaya 5 oluk ve 1 başlıktan oluşan bir takım sıvat monte eden Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar kendi imkanlarıyla 20 noktaya sıvat yerleştirirken, 119 noktada daha çalışma başlatacak.

Kırsal mahallelerde hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak için sıvat projesini hayata geçirdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Hüseyin Şemsi Uysal şu bilgileri verdi:

"Ankara kırsalında çiftçilerimize çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Bunu çeşitlendirerek devam ediyoruz ve sıvat projesi de bunlardan biri. Hayvanların suya erişimi kolaylaştırmak ve temiz su içmelerini sağlamak amacıyla 1000 bölgede bu uygulamayı yapacağız. Yaklaşık 9'uncu aya kadar dağıtımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızla el ele 'su hayır işidir' şeklinde bir kampanya başlattık ve organizasyonunu yapıyoruz. Bu proje hayvanların et ve süt veriminin artmasına da katkı sağlayacak. Artık yaban hayvanları da suya kolay erişecek. Böylece kısıtlı su imkanlarını da boşa harcamadan değerlendirmiş oluyoruz."

SIVATLAR EKOLOJİK DENGENİN KORUNMASINA DA KATKI SAĞLIYOR

Sıvat desteği aynı zamanda kırsal ilçelerde hayvancılığı teşvik ederek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlayarak et ve süt üretimi artırmasına da katkı sağlayacak.

Yaban hayatın korunması için özellikle yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara da sıvatlar yerleştiren ABB, proje ile ayrıca kısıtlı olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve ekolojik dengenin korunmasını hedefliyor.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ilk etapta Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Haymana ilçelerindeki muhtarlardan gelen dilekçeler üzerine harekete geçerek çatlamış, kırılmış ve atıl vaziyette olan sulama çeşmelerini yenilemeye ya da yenileri monte ederek eksikleri tamamlamaya başladı.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen yeni sıvatlardan dolayı mahalle muhtarları, sürü sahipleri ve yetiştiricileri, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Fikret Başak (Haymana Yurtbeyli Mahallesi Muhtarı): "Eskiden hayvanlarımız burada sağlıklı su alamıyordu. Şimdi suyu daha kolay ve temiz içebilecekler. Verdiğimiz dilekçelere anında cevap veriyorlar ve hizmetlerini yapıyorlar."

-Aygün Mutlu (Yukarı Bağlıca Mahallesi Muhtarı): "Mahallelerimizde bundan 60-70 yıl önce yapılan su olukları eskidiğinden su tutmaz haldeydi. Bu hizmetin maddi tarafı belki vatandaşın gözünde azdır ama Büyükşehir'in böyle bir proje geliştirmesi manevi açıdan bizim için çok büyük. Mahallelerimizde hayvancılığın daha gelişmesi adına sıvat verilmesinin evcil hayvanlarla birlikte doğada yaşayan hayvanların da yararına olacağını düşünüyoruz. Doğal hayatın korunması ve gelişmesi için çok önemli bir hizmet. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza ve bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum."

-Alaeddin Sütçü (Haymana Yurtbeyli Mahallesi): "Bu köyde çobanlık yapıyorum. Büyükşehir Belediyesine müteşekkirim. Çünkü kırsalda su sıkıntısı var. Bu problem çözüldüğü için belediyemize teşekkür ederim. Daha önce 1 havuz vardı ve yetersizdi. Sizin sayenizde artık hayvanlarımız rahat edecek."

-Celal Özdemir (Nallıhan Yukarı Bağlıca Mahallesi): "Koyun yetiştiriciliği ile uğraşmaktayım. Su var ama oluklarımız yetersizdi. Bu yüzden susuz kalmaktaydı hayvanlarımız. Büyükşehir Belediyemizin oluk vermekte olduğunu duyduk. Muhtarımız başvurdu ve oluk yapıldı, teşekkür ederim."