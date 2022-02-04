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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

04.02.2022 06:20
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer sis etkili oldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çankaya ilçesinde yer yer sis etkili olurken yağış ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

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Ankara, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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