Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu bayram da Ankaralıların tercihi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu bayram da Ankaralıların tercihi oldu

01.05.2022 12:40
Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu bayram da Ankaralıların tercihi oldu

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayram alışverişine çıkan Ankaralılar tercihlerini fiyatların uçtuğu AVM'ler yerine Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi olan Ulus'tan yana kullandı.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayram alışverişine çıkan Ankaralılar tercihlerini fiyatların uçtuğu AVM'ler yerine Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi olan Ulus'tan yana kullandı.

Bayramın bir diğer coşku kaynaklarından birisi de bayramlık alışverişidir. Ankaralılar da alışveriş merkezlerinde yaşanan yüksek fiyat artışı nedeniyle çareyi küçük esnafta buldu. Alışveriş merkezlerindekilere göre yarı fiyatına satılan ürünlere Ankaralılar yoğun talep gösterirken bayram sonrası evlenecek olanlar da soluğu Ankara Ulus'ta aldı.

Ulus'ta dükkan işletmeciliği yapan Birol Aydın, "AVM'lerle buralar kıyaslanamaz. Buralar AVM'lerin yarı fiyatı buranın müşterisinin belli bir kapasitesi var. AVM'ye gidenler gençler özellikle tercih ediyorlar ama buraya her kesimden geliyor. Bayramda da işler fena değil" diye konuşurken düğün alışverişine çıkan Melike Demir ise "Burası diğer yerlere göre daha uygun. Bugün sözüm vardı alışveriş yaptım. Elbisemi aldım. Damatlığımızı aldık. Ayakkabılarımızı aldık. Bütün alışverişimizi buradan yaptık" ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Hamdi Tontu ise "Bayramda da abiye bakanlar oluyor. İç giyim reyonundan bakanlar oluyor. Alışveriş yapmak isteyenler oluyor. Onlara hitap ediyoruz. 2019 pandemi başından beri AVM'lerde bir azalma söz konusu. İnsanlar açık havayı daha çok seviyor. Örneğin burada alışveriş yaparken yukarı turistik olduğu için bir kaleyi gezip gelelim diyor. Müzeler var müzeye bakıp gelelim diyor. Hava değişimi oluyor insanlara evde zaten çok sıkılmışlardı. Fiyat açısından da uygun burası" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Beypazarı'nın meşhur sarması ustasının elinden böyle yapılıyor Beypazarı'nın meşhur sarması ustasının elinden böyle yapılıyor Bayram tatilinde başkentte sağanak bekleniyor Bayram tatilinde başkentte sağanak bekleniyor

alışveriş merkezi, Bayram, Ankara, Ulus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu bayram da Ankaralıların tercihi oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:47:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu bayram da Ankaralıların tercihi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement