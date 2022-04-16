Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor - Son Dakika
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Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor

16.04.2022 09:15
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor

Yıllardır anne ve babasının sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdiği 46 yaşındaki engelli Mübessel Yolalmaz, akülü tekerlekli sandalyesi için dizayn edilen asansöre kendisi binip kendisi iniyor.

Yıllardır anne ve babasının sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdiği 46 yaşındaki engelli Mübessel Yolalmaz, akülü tekerlekli sandalyesi için dizayn edilen asansöre kendisi binip kendisi iniyor. Dışarı çıkıp gezen ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan Yolalmaz, bu asansör sayesinde hayata sımsıkı tutundu.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mübessel Yolalmaz, 4 yaşında geçirdiği çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyor. Daha önce anne ve babasının sırtında taşıyarak merdivenlerden indirdiği ardından da akülü tekerlekli sandalyesine bindirdikleri Yolalmaz, Edirne Belediyesi'nin desteğiyle evinin dışına asansör yaptırdı.

Evin duvarı kırıldı, odanın girişine asansör bağlandı

Evin duvarı kırılarak salonun girişine bağlanan asansöre kendi imkanlarıyla binen Yolalmaz, ardından asansörle kapının önüne inebiliyor. Asansör olmadan önce hafta 1 gün ailesinin desteğiyle dışarı çıkabilen Yolalmaz, şimdi ise her gün dışarı çıkıp tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Asansör sayesinde hayatı kolaylaşan Yolalmaz, yıllar sonra hayata yeniden sımsıkı tutundu.

"Annem babam sırtında indiriyordu sıklıkla dışarı çıkamıyordum, asansör yapıldı her gün dışarıdayım"

Asansör olmadan önce anne ve babasının kendisini sırtında taşıyarak ikinci kattan sokağa indirdiklerini ardından da tekerlekli sandalyesine bindirdiklerini söyleyen Mübessel Yolalmaz, bu durum nedeniyle sıklıkla dışarı çıkamadığını belirtti. Edirne Belediyesinin desteğiyle evinin dışına yapılan asansör sayesinde haftanın her günü dışarı çıkıp alışveriş yaptığını anlatan Yolalmaz, "Engelli vatandaşlar evine kapanmasın hayata küsmesin. Biz de hayatta varız sonuçta" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor
Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor

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Edirne Belediyesi, Engelli, Edirne, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anne ve babası sırtında taşıyordu, görenleri şaşırtan asansör sayesinde artık kendi inip çıkıyor - Son Dakika


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