Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum' - Son Dakika
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Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum'

02.04.2022 13:51
Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum'

Zonguldak'ta 6 yıl önce evden, 'İnternet kafeye gidiyorum' diye çıkan Nesrin Koçaklı'dan (15) bir daha haber alınamadı.

Zonguldak'ta 6 yıl önce evden, 'İnternet kafeye gidiyorum' diye çıkan Nesrin Koçaklı'dan (15) bir daha haber alınamadı. Anne Koçaklı, 6 yıl önce kaybolan kızının mezarının olmasını istediğini söyledi.

2017 yılında Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Koçaklı'nın, en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K'yı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık E.K'yı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. E.K, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Nesrin Koçaklı'nın kayboluşunun üzerinden 6 sene geçmesine rağmen hala bir iz bulanamadı. Anne Yeter Koçaklı, biran önce kızının ölüsünün ya da dirisinin bulanarak teslim edilmesini istedi.

'Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyoruz'

Anne Yeter Koçaklı, "Kızım kayboldu. 6 sene önce. Kızımı bulamadım. Ben çocuğumu bulmak istiyorum. Ölüsünü veya dirisini. Allah kimsenin başına vermesin. 6 yıldır kızımdan haber yok. Ne ölüsünden ne dirisinden bir haber yok. Evladımı bulayım da bir mezarı olsun Kuran-ı Kerim okutayım" diye konuştu. - ZONGULDAK

Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum'
Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum'
Anne Yeter Koçaklı: 'Kızımın mezarı olmasını istiyorum'

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Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, İnternet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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