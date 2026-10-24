Antalya Alanya'da otomobille evden ayrılan 25 yaşındaki genç 4 gündür bulunamıyor - Son Dakika
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Antalya Alanya'da otomobille evden ayrılan 25 yaşındaki genç 4 gündür bulunamıyor

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Antalya Alanya\'da otomobille evden ayrılan 25 yaşındaki genç 4 gündür bulunamıyor
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Antalya Alanya'da 21 Ekim gecesi babasının otomobiliyle evden ayrılan 25 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor. Aracını Balıkçı Hali yakınına park ettikten sonra ayakkabısız şekilde uzaklaştığı görülen genç için jandarma arama yürütüyor, ailesi gelecek iyi haberi bekliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde babasının otomobiliyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilini Alanya Balıkçı Hali yakınlarına park ettikten sonra ayakkabısız şekilde yürüyerek uzaklaştığı görülen Ali Güleşan'ın(25) ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma tarafından gencin bulunması için çalışmalar sürerken Anne Zeynep Güleşan ise oğlunun fotoğraflarına bakarak gelecek umutlu haberi bekliyor.

Olay, 21 Ekim gecesi Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında ailesinin evinden babasına ait otomobille ayrılan Ali Güleşan'dan 4 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan henüz sonuç alınamazken, gençten gelecek iyi bir haber için umutlu bekleyiş sürüyor. Ali Güleşan'ın otomobiliyle sabah saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracını buraya park ettiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, otomobilden inen Güleşan'ın ayakkabısız şekilde yaya olarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Aile, oğullarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Daha önce de evden ayrılmış

Ali Güleşan'ın daha önce de evden ayrıldığı, ailesinin yaptığı araştırmalar sonucunda Kıbrıs'ta olduğunu öğrendiği belirtildi. Kıbrıs'a giden ailesi, oğullarını bularak Alanya'ya geri getirdi. Daha önce de benzer bir durum yaşadıklarını belirten aile, bu kez Ali'den haber alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Anneden oğluna duygulandıran çağrı

Oğlunun fotoğraflarına bakarak gelecek iyi haberi bekleyen anne Zeynep Güleşan (51) ise evladına seslenerek eve dönmesini istedi. Daha önce Kıbrıs'a giderek oğlunu bulduğunu anlatan anne Güleşan, "Ali, neredesin annem? Ben seni başka memleketlerden buldum geldim, oturduğumuz yerde neden bulamıyorum? Neredesin, gel artık eve. Bizi görüyorsan dön gel. Duyuyorsan sesimizi dön gel. Mutlaka duyuyorsundur, mutlaka bir yerlerde görüyorsundur. Biz seni bulamıyoruz" diye konuştu.

"Aile olarak çok perişan durumdayız"

Ali Güleşan'ın babası Murat Güleşan (53), oğlunun bulunması için yardım istedi. Oğlunun evden ayrıldıktan sonra Alanya Balıkçı Hali yakınlarında görüldüğünü belirten baba Güleşan, "İsmi Ali Güleşan. Çarşamba günü sabaha karşı, gece saat 03.00 civarında evden arabayla ayrılıyor. Daha sonra arabanın hal kavşağında saat 06.20 civarında görüldüğü biliniyor. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla arabadan iniyor ve uzaklaşıyor. Ali, sağlık açısından biraz farklı bir durumda. İnsanlara kolay kanabilen, saf, daha doğrusu uydum akıllı bir çocuk. Daha önce de böyle evden kaçtığı oldu. Hastaneye falan götürdük fakat bir netice elde edemedik. Aile olarak çok perişan durumdayız. Evladımızın bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaAntalyaAlanyaGüncelYerelSon Dakika

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