Üye Girişi
Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği - Son Dakika

Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği

09.02.2022 16:50
Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği sağladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği sağladı.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında yer alan Hacısekiler, Akdamlar ve Çitdibi mahallelerinde geçtiğimiz perşembe günü aşırı dolu yağışı yaşandı. Bazı noktalarda dolu yaklaşık 30 santimetre kalınlığında kütleler oluşturdu. Dolu nedeniyle bazı seraların camları kırılırken, bazı evlerin sundurmaları ve ağılları da çöktü. Dolu yağışının ardından bölgede incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ağılı çöken İsmet Taşkın ile görüştü. Bölge halkı ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini dile getirdi.

"İşçiler kısa sürede kurdu"

Ağılı kısa sürede onaramayacağını söyleyen İsmet Taşkın'a Başkan Semih Esen çadır gönderdi. Belediye işçileri, kısa sürede hayvanlar için çadırı kurdu. İsmet Taşkın, aşırı dolu yağışının ardından ağılın çatısının çöktüğünü söyledi. 200'e yakın hayvanın çöken çatının altında kaldığını belirten Taşkın, hayvanların 40'ının havasızlıktan telef olduğunu kaydetti. Yaralı 5 hayvanın da daha sonra telef olduğunu belirten Taşkın, "Belediye başkanımıza acil çadır ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sağ olsun kısa sürede işçilerle beraber çadırı gönderdi. Çadır olmasa hayvanlar dışarıda kalacaktı. Dışarıda kalırsa kurtlar hayvanları yer. Ayrıca hayvanlarımızın doğum yapma zamanı kapalı ortamda doğum yapmaları gerekiyor. Çadır, bu nedenlerden dolayı çok acil ihtiyacımızdı. Başkanın desteği ile bu sorunumuz ortadan kalktı" dedi.

Meryem Taşkın da yarım metreye yakın doluyu ilk kez gördüklerini söyledi. Hayvanların açıkta kaldığını dile getiren Taşkın, belediyenin gönderdiği çadırın geriye kalan hayvanların ihtiyacını göreceğini ifade etti. - ANTALYA

Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği
Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği

YORUMLAR
500

Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Ağılı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:58:34. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da ağılı çöken vatandaşa belediyeden çadır desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement