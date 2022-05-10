Antalya'da En Özel Festival 'Enfest' Başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği, Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 'ENFEST', 16 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Mayıs ayının 2. haftasında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Antalya Aile ve Soüsyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, engelli derneklerinin temsilcileri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

ETKİNLİKLER, CAM PİRAMİT YANINDA

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü toplumda empati duygusunun geliştirilmesi, engelliler ile ilgili farkındalık yaratılması ve engelli bireylerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 10.30'da AKM Cam Piramit Yanı Fuaye Alanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile ENFEST (Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali) gerçekleştirilecek. Festival kapsamında özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından sanatsal ve sportif etkinlikler yapılacak.

TEMSİLİ ASKER UĞURLAMA TÖRENİ

12 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de AKM Perge Salonu'nda Kişisel Gelişim Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu engelli yakını aileler için aile içi iletişim teknikleri konulu seminer verecek. Engelliler Haftası kapsamında 16 Mayıs Pazartesi sabah 08.30'da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünden davul zurna eşliğinde kına yakılarak engelli gençler için Temsili Asker Uğurlama töreni düzenlenecek.