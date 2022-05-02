Antalya protokolü çocuklarla kahvaltı yapıp yaşlıların elini öptü - Son Dakika

Antalya protokolü bayram namazı için Akdeniz Üniversitesi Cami'nde buluştu. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri Akdeniz Üniversitesi Cami'nde kılınan bayram namazının ardından Antalyalılarla bayramlaştı. Vali Yazıcı ve protokol üyeleri bayramlaşmanın ardından Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla kahvaltı yaptı, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Vali Yazıcı; "Bugün Antalyalı hemşerilerimizle bayram namazımızı kılıp ardından bayramlaştık. Rabbim, birlikte nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Tüm Antalyalı hemşerilerimin bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

Vali Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde kılınan Bayram Namazı'nın ardından eşi Hanife Yazıcı ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla kahvaltı programına bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla düzenlenen kahvaltıya Vali Yazıcı ve eşinin yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve eşi, Vali Yardımcısı Aydın Abak ve eşi, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Abdurrahman Başkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar katıldı.

Kahvaltıda çocuklarla sohbet eden Vali Yazıcı; "Bayramın ilk günü devletimize emanet edilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmeye, onların elinden sıkıca tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri unutulmadı

Çocuklarla kahvaltının ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri bayramlaşmak için Fethi Bayçın Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet edip sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileyen Vali Yazıcı; "Yaşlılara hürmet, ömrümüze berekettir. Bzileri bugünlere hazırlayan gölgesinde hayat bulduğumuz büyüklerimizle bayramlaştık. Rabbim birlikte nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Bayramınız kemerli olsun

Huzurevindeki bayramlaşmanın ardından Döşemealtı ve Aksu uygulama noktasına geçen Vali Yazıcı, kontrol noktasındaki görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin bayramını kutlayarak, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi. Vali Yazıcı, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Bayramınız Kemerli Olsun projesi çerçevesinde yola çıkan sürücüleri özellikle kemer takmaları konusunda uyardı. Vali Yazıcı, Aksu uygulama noktasındaki jandarma ve polisleri de ziyaret edip bayramlaştı. - ANTALYA