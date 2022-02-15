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Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim - Son Dakika

Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim

15.02.2022 23:14

Trabzon'da kuyumcu dükkanı işleten ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal, yol kenarına park ettiği aracının içerisinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Şahsın canına kıymadan önce kardeşini arayarak "intihar edeceğim" dediği ortaya çıktı.

Of ilçesinde kuyumcu dükkanı işleten ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal, Sürmene ilçesinde Karadeniz sahil yolunda sağ şeride park ettiği aracının içerisinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan belirlemeden Sakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KARDEŞİNİ ARAYIP "İNTİHAR EDECEĞİM" DEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Sakal'ın canına kıymadan önce kendinden küçük erkek kardeşi M.S.'yi aradığı ve "intihar edeceğim" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Ağabeyinden aldığı telefonla şok geçiren M.S., daha sonra ağabeyinin ölüm haberini aldı.

Aldığı haberle yıkılan M.S.'nin hemen olay yerine giderek ağabeyinin intihar ettiği aracın arka kapısının camını kırıp kapıları açtığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Of ilçesinde kuyumculuk ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal'ın ölüm haberi, çok sevildiği çevresi tarafından da üzüntüyle karşılandı. Abdullah Sakal'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Aracında ölü olarak bulunan iş insanının öncesinde kardeşini aradığı ortaya çıktı: İntihar edeceğim
Aracında ölü olarak bulunan iş insanının öncesinde kardeşini aradığı ortaya çıktı: İntihar edeceğim
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Karadeniz, Sürmene, Kuyumcu, İntihar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim - Son Dakika


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23:14 Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim
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SON DAKİKA: Aracında ölü halde bulunmuştu iş insanının öncesinde kardeşini aradığı anlaşıldı: İntihar edeceğim - Son Dakika
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