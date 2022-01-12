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Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü - Son Dakika

Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü

12.01.2022 09:38
Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü

Mersin'de dere yatağına saplanan otomobilini, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü.

Mersin'de dere yatağına saplanan otomobilini, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü. Yürekleri ağıza getiren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan Deliçay nehrini geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü. Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi. Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan talihsiz adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Aracın ise itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan yüreklerin ağıza geldiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dere yatağına saplanan aracın kurtarılması sırasında akıntıya kapılan sürücünün, su borularının içerisinden geçerek sürüklendiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. - MERSİN

Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü

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Karacailyas, Deliçay, İtfaiye, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü - Son Dakika
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