Aras EDAŞ Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aras EDAŞ Türkiye 2.'si oldu

22.06.2022 11:05
Aras EDAŞ Türkiye 2.'si oldu

Doğu'da 2 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras EDAŞ, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2.si oldu.

Doğu'da 2 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras EDAŞ, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2.si oldu.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars olmak üzere 7 ilde hizmet veren Aras Elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı misyonu ile başarılarına bir yenisini daha ekleyerek TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma Şirketi'ne yaptırılan ALO186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi 2022 Mart ayı sonuçlarına göre Türkiye'de ortalama endeksi 67 olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezi Memnuniyeti araştırmasında 78 memnuniyet puanı ile 2. oldu.

Şirketin temel felsefesi olan her koşulda müşterilerini memnun etme prensibi, çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör. Müşterileriyle 14 farklı iletişim kanalı üzerinden irtibata geçen Aras Elektrik, her talebe, geri bildirime anında müdahale ederek faaliyetlerini sürdürüyor.

59 memnuniyet oranı ile ilk 5'te

2022 Mart ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi) sonuçlarına göre Türkiye ortalama endeksi 47 olan Genel Memnuniyet Sıralamasında büyük bir başarı göstererek 59 memnuniyet puanı ile Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında ilk 5'e girdi.

En yüksek memnuniyet oranına sahip ilk 5 ilinin 4'ü Aras Edaş'tan

2022 Mart ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketinde ) sonuçlarına göre memnuniyeti en yüksek 5 il arasında Iğdır, Kars, Erzincan ve Ardahan yer alıyor. Memnuniyet odaklı çalışmalarının karşılığını alarak ilk 5 il içerisine hizmet bölgesindeki 4 ilin de girme başarısını elde eden Aras EDAŞ emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Genel memnuniyet oranındaki yükseliş trendi sürüyor

2022'nin ilk yarısındaki (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketinde) sonuçlara göre Genel Memnuniyet oranı Şubat ayında 54.7, Mart ayında 59.1, Nisan ayında 59.6 ve Mayıs ayında 61 seviyesine çıkarak 2022 yılının ilk yarısında her ay büyük bir ivme kazanarak başarısını tescillemiş oldu.

Aras Elektrik Uluslararası Düzeyde Hizmet Veriyor

Sorumluluk bölgesinde, Aras Elektrik'in uluslararası standartlara sahip bir hizmet sunduğu konusunda hemfikir olan müşteriler, yapılan anket ile de bunu onayladıklarını göstermiş oldu. Bağımsız bir araştırma Şirketi tarafından yapılan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Kurumsal İtibar Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi içerisinde 4.olarak sunulan bu hizmeti de tescillemiş oldu.

Elektrik kesintisi Türkiye ortalamasının altında

Bir diğer önemli soru olan "Elektrik Kesintisi Yaşıyor musunuz?" sorusuna Bağımsız bir araştırma Şirketi tarafından yapılan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Kurumsal İtibar Araştırması Şubat ayı sonuçlarına göre Türkiye'deki müşterilerin %62'si "evet kesinti yaşıyoruz" derken Aras Elektrik'in hizmet bölgesinde bu oran %53'e düşmektedir. Bu da elektrik kesinti oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu göstermektedir.

"Başarımızı güçlü teknolojik ve dijital altyapımızla birlikte tüm çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz"

Sektörde lider olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlediklerini söyleyen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Sorumluluk bölgemizde en çok önemsediğimiz parametrelerden biri olan müşteri memnuniyeti odaklı çalışma, bizi zirveye ortak etti. Yapılan anketler sonucunda elde ettiğimiz bu başarı ile zirveye göz kırptık. İnşallah diğer anketlerde bu başarıları bir üst seviyeye çıkararak zirveye oturacağız. Bütün bu başarıları elde etmemizde teknolojik ve dijital altyapımızın rolü oldukça büyük. Gelişen dünyayla birlikte biz de Aras Elektrik olarak her türlü alt yapıyı sağlayıp faaliyetlerimizi o yönde ilerletiyoruz. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim, elde ettiğimiz bu başarıyı özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza borçluyuz. Onların bu disiplinli çalışmaları olmasaydı bu başarılı sonuçlara sahip olamazdık. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, bu başarımızı daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum." dedi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı Yapılan Araştırmaya Göre, Müzik Emekçilerinin Yüzde 63'ü Hiçbir Sosyal Güvenlik Kaydı Olmadan Çalışıyor Yapılan Araştırmaya Göre, Müzik Emekçilerinin Yüzde 63'ü Hiçbir Sosyal Güvenlik Kaydı Olmadan Çalışıyor
Kaynak: İHA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Araştırma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras EDAŞ Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aras EDAŞ Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement