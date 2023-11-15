Olayın aslı ne? Fil görüldüğü öne sürülen köyün muhtarı da sessizliğini bozdu

Ardahan'da Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, hayvanları otlatırken karşısına çıktığını iddia ettiği bir fil yavrusunun fotoğrafını paylaştı. Fil yavrusunun fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme ve arama çalışması başlatırken Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Olayın yankıları sürerken bir değerlendirmede filin görüldüğü öne sürülen köyün muhtarından geldi.

"O ÇOBANIN UYDURMASI"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan köy muhtarı, "Jandarma tarafından araştırıldı. Öyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bizim köyün sınırları içerisinde öyle bir şeyle karşılaştığını söylüyor. Ama biz inanmadık. Jandarma ekipleri 10 kilometrelik bir alanda arama yaptı. Öyle bir şeye rastlanmadı. O çobanın bir uydurması. Kendisi popüler olmak için böyle bir şey yapmış" şeklinde konuştu.

EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

VALİ ÇİÇEK: FOTOĞRAF GERÇEK DEĞİL

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.