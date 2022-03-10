Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı - Son Dakika
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Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı

10.03.2022 09:19
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı

Ülke gündemine ilişkin konularda yaptığı tiyatral sokak gösterileriyle dikkat çeken Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin ; son dönemde ortaya çıkan yağ stokçularını giydiği arı kostümüyle sokak sokak gezip protesto etti.

Ülke gündemine ilişkin konularda yaptığı tiyatral sokak gösterileriyle dikkat çeken Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin ; son dönemde ortaya çıkan yağ stokçularını giydiği arı kostümüyle sokak sokak gezip protesto etti.

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için gösteriler yapan ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında stokçu aradı. Çarşı pazar gezen tiyatrocu; arkasında arı iğnesiyle dolaştı, vatandaşlara stokçuları nerede bulabileceğini sordu. Keskin, stokçuları yakaladığı takdirde iğnesiyle sokacağını söyledi. Vatandaş ise sokakta stokçu arayan tiyatrocuyu alkışlarla karşılayıp destek verdi. Keskin'in yaptığı tepki gösterisi büyük beğeni topladı.

Stokçulara çok öfkelendiğini belirten Bahtiyar Keskin, "Onları bir bulsam, arkamda bulunan iğnemle sokacağım. Vatandaşı çok zor durumda bıraktılar. Stokçulara tepki göstermek için böyle bir protesto gösterisi düzenledim. Vatandaşlar çok beğendi, beni alkışlarla karşıladılar, sokak sokak gezip stokçuları protesto ettim" dedi. - BURSA

Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı
Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arı adam oldu; sokak sokak ısırmak için stokçu aradı - Son Dakika


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