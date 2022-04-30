Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar - Son Dakika
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Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar

30.04.2022 10:53

Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar - Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptılar.

Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar

- Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptılar... 14 metre derinlikteki çukurda böyle yakalandılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekipleri 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi kazmış oldukları 14 metre derinlikteki çukurda yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivrihisar'da 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma dönemine ait yaklaşık 1500 yıllık Kaymaz Tümülüs'ünde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Akabinde bölge, KOM ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince takibe alındı. Kaymaz Tümülüs'ü bölgesinin kontrolünde 5 şüpheli şahıs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaçak kazı yaparken kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından jeneratör ve hilti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazılarak Kaymaz Tümülüs'ünün merkezine ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar
Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar
Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar
Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar

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Sivrihisar, Kaçak Kazı, Jandarma, Kaymaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arkeolojik sit alanında kaçak kazdıkları 14 metrelik çukurda böyle yakalandılar - Son Dakika


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