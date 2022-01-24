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Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı - Son Dakika

Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı

24.01.2022 14:55
Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı

Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı.

Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy Merkez Mahallesi Sultan Murat Sokak'ta iki araç karlı yolda kayarak çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı - Son Dakika
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