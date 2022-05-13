Arnavutköy'de sokak ortasına görülen yılan korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Arnavutköy'de sokakta görülen yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaldırımı arasına saklanan yılanı çıkartan itfaiye ekipleri ormanlık alana bıraktı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde sokakta yürüyen vatandaşlar yaklaşık yaklaşık 2 metre boyunda bir yılan fark etti. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşlardan korkan yılan kaldırımın içine saklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, kaldırım taşlarının arasından yılına çıkartarak ormanlık alana bıraktı. Yılanın çıkartılma aşaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yılanı gören bir vatandaş, "Bize burada yılan var dediler. Giderin içine girdiğini söylediler. Çıkarmak için uğraştık. Hatta evden su falan döktürdük çıkmadı. Daha sonra itfaiye çağırdık. Yaklaşık 1.5-2 metre büyüklüğündeydi. İtfaiye geldi içinde çıkardı. Çıkardıktan sonra doğaya salmak üzere götürdüler. İlk defa görüyoruz daha önce görmemiştik" dedi. - İSTANBUL