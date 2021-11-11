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Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti - Son Dakika

Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti

11.11.2021 14:50
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti

Arnavutluk Madenciler Sendikası (Trade Union of Miners of Albania) Başkanı Gezim Kajala, beraberinde Sendika yetkilileri Afrim Disha, Shukri Cupi, Zaim Laci, Ilmi Cani, Veli Stafa ve Arjola Alika, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Arnavutluk Madenciler Sendikası (Trade Union of Miners of Albania) Başkanı Gezim Kajala, beraberinde Sendika yetkilileri Afrim Disha, Shukri Cupi, Zaim Laci, Ilmi Cani, Veli Stafa ve Arjola Alika, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Ziyarette Arnavutluk Madenciler Sendikası heyetinin ziyaretine Uluslararası Sendika Uzmanı Mustafa Özal Perçin de katıldı. Arnavutluk Madenciler Sendikası heyetini GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ağırladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Başkan Kajala ile heyete, maden galerisini sembolize eden birer heykel hediye etti.

Maden Şehitleri Anıtı'nı ziyaret eden, TTK Eğitim Ocağı ve Maden Müzesi'ni gezen iki sendikanın heyeti, ardından TTK Amasra Müessesesi'nde maden ocağına inerek incelemelerde bulundu.

Ocak ziyaretine GMİS Genel Merkez ve Amasra Şube Yöneticileri ile Arnavutluk Sendika heyetinin yanı sıra TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner ile Ercan Gebeş ve müessese yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Arnavutluk Madenciler Sendikası Başkanı Gezim Kajala ile sendika heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sendikamız gibi Arnavutluk Madenciler Sendikası da endüstri sendikalarının dünya örgütü olan IndustriaLL Global üyesi. Sendikalarımız arasında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, ülkemiz madenciliği hakkında bilgiler aktarmak amacıyla kendilerini ağırladık. Gelecekte de uluslararası işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Arnavutluk Madenciler Sendikası Başkanı Gezim Kajala da gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik için GMİS Yöneticilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti
Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti

Ertan Kaya, İsa Mutlu, Sendika, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arnavutluk Madenciler Sendikası GMİS'i ziyaret etti - Son Dakika


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