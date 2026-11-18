Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Sözcü TV'ye yönelik operasyon ve kanal ile internet sayfasına kayyum atanması Artvin'de protesto edildi.

Atapark Meydanı'ndaki protestoya Artvin Demokrasi Platformu üyeleri, gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in de destek vediği eylemde Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterildi, basın kuruluşlarının özgürce yayın yapabilmesi gerektiği dile getirildi.

Protestocular adına konuşan gazeteci Sami Özçelik, basın kuruluşlarına yönelik kayyum uygulamalarının demokratik hukuk devleti açısından kaygı verici olduğunu söyledi. Bu tür uygulamaların normalleştirilmemesi gerektiğini belirten Özçelik, basına yönelik müdahalelerin demokrasiye ve hukuk devletine güveni sarstığını ifade etti.

Kayyum kararlarının yalnızca yayın kuruluşlarını değil, toplumun haber alma hakkını da etkilediğini vurgulayan Özçelik, "Yayın kuruluşlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle kayyumla susturulması, yalnızca kurumsal bir hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına yönelik ciddi bir müdahaledir" dedi.

Özçelik, basın özgürlüğünün evrensel hukuk normları çerçevesinde güvence altına alınması ve gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilecekleri koşulların sağlanması gerektiğini belirterek, "Basın susturulursa yalnızca gazeteciler ve basın yayın kuruluşları değil, halkın gerçekleri öğrenme hakkı da susturulmuş olacaktır. Basın özgürlüğü bir gün hepimize lazım olacak" diye konuştu.

"SUSTURULMAK İSTENEN HALKIN KENDİSİDİR"

Artvin Demokrasi Platformu adına konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin de basın kuruluşlarına yönelik müdahalelere tepki gösterdi. Anayasa'da basın özgürlüğünün güvence altına alındığını ve halkın haber alma hakkının engellenemeyeceğini hatırlatan Bilgin, uygulamaların bu güvencelerle çeliştiğini savundu.

Basına yönelik engellemelerin toplumun haber alma hakkını hedef aldığını ifade eden Bilgin, "Susturulan aslında medya değildir, gazeteciler değildir. Halkın gündemini konuşmasınlar, halkın gündemi görmezden gelinsin diye susturulmak istenen halkımızdır" dedi.

DİSK olarak özgür basının ve basın emekçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bilgin, mücadeleyi dayanışma içinde sürdüreceklerini söyledi.