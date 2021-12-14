Aşı karşıtlığıyla bilinen doktorun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinin sevilen doktorlarından olan ve koronavirüse bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 57 yaşındaki Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşıya karşı olan Muhammet Kutsal Altıntaş'ın cenazesi, Emirsultan Camisi'nde kılınanan cenaze namazının ardından Balıkesir'de Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi..

1 çocuk babası olan, çevresinde aşı karşıtı olarak bilinen Doktor Altıntaş, cenaze namazı kılındıktan sonra tabutu bir süre omuzlarda taşındı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA