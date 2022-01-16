Üye Girişi
Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek - Son Dakika

Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek

16.01.2022 20:38
Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında belirtilen esaslara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22955 sayılı "Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması" konulu Genelgelerinde belirtildiği üzere huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız ve ya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesine, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilerde ise PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı ve bu çerçevede aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, Hıfzıssıhha Kurullarında alınan bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Hıfzıssıhha Kurulu, PCR Testi, Kayseri, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek - Son Dakika


Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki! Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!         
20:32
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
4 ilde eğitime kar arası! Yoğun yağışlar nedeniyle okullar bir gün kapalı kalacak 4 ilde eğitime kar arası! Yoğun yağışlar nedeniyle okullar bir gün kapalı kalacak         
18:38
Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler         
18:36
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti         
16:06
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü         
15:04

Son Dakika Haberleri
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:20 Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
20:07 Hastanede sahte parfüm satmak istedi! Karşı çıkan iki doktoru rehin aldı!
19:35 Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!
19:24 Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:22 "Bir fazlası kalbimizde" dediler ve maç kadrosunda Ahmet Çalık'a da yer verdiler! Galatasaray'dan vefalı hareket!
19:09 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda değişiklik yok! Başkanlığa yeniden Eyüp Aksu seçildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 20:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aşısız ve virüsü atlatmamış vatandaşlar uçak seyahatlerinden önce PCR testi verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement