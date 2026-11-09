ASKON Başkanı Turan’dan 10 Kasım ve Aziziye zaferi mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. Yıl Dönümü ile Aziziye Zaferi'nin 149. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder Atatürk, fikirleri ve eserleriyle ulusumuza ilham olmaya devam etmekte, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin ve ilkelerinin izinde aydınlık yarınlara yürüme gayretimizi her geçen gün güçlendirmektedir.

Askeri yeteneklerinin ve devlet adamlığının yanı sıra engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi ve insani değerlere verdiği önemle, çağının en önemli lideri olan Atatürk, vatan sevgisiyle ve mücadeleci ruhuyla tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir liderdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ülkemizin karşı karşıya kaldığı zor günlerde, Trablusgarp'ta, Çanakkale Savaşları'nda, Suriye-Filistin Cephesi'nde gösterdiği eşsiz dirayet ve mücadele azmi ile milletimizin umudunu ayakta tutmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı ise Türk Milleti'yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur.

Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; sanayisi, ekonomisi, gençliği, üniversiteleri, şehirleri ve yapılan bilimsel çalışmalarıyla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma konusundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyiş Türk Milleti ve dostlarımız için gurur kaynağı, milletimizin birlik ve beraberliğini istemeyen hainler için de korku ve endişe kaynağı olmaktadır.

İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder Atatürk'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Bu nedenle Türk Milleti olarak 10 Kasımları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü Büyük Önder'i anma; O'nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak da değerlendirmekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal'in "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimiz için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğimize, devletimizin bekasına kasteden şer odaklarıyla aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti'ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum."

"Ecdadımız Aziziye'de destan yazmıştır"

Başkan Yavuz Selim Turan, Aziziye Zaferi'nin 149. Yıl Dönümünde, kutlu zaferin önemine değinerek, "Aziziye Tabyaları ve bu tabyalarda kazanılan zafer, Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak hafızalara kazınmıştır. Tarihi bir dönemin karanlık günlerinde vuku bulan bu kutlu zafer ve bu mücadelede gösterilen cesaret ve direniş, milli şairimiz Akif'in "Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." övgüsüne yaraşır bir kahramanlık örneğiyle tarih sayfalarında eşsiz bir yer edinmiştir.

Kadınıyla, erkeğiyle; genciyle, yaşlısıyla topyekün bir milletin vatan müdafaası için ayağa kalktığı Erzurum'da; imkanla imanın kıyasıya cengini yiğit ve cefakar Erzurum halkı kazanmıştır. Aziziye Müdafaası tüm dünyaya Türklerin, ordu millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ak sakallı dedelerin büyük bir imanla koştuğu tabyalarda zafer kazanılmış, Türk yurdu düşman çizmelerden temizlenmiştir. Ecdadımız Aziziye'de destan yazmıştır. Bu vesile ile Aziziye Zaferi'nin 149. sene-i devriyesinde başta Nene Hatun ve Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa olmak üzere dünyada eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı sergileyen Şanlı Erzurum halkına şükranlarımızı sunuyor, Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu aziz toprakları vatanlaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. "