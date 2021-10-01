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Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor - Son Dakika

Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor

01.10.2021 15:37
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor, System.String[]

Binlerce yıldır Asos antik kentinin vazgeçilmez falezlerinde ağır iş makineleri ile yapılan kaya ıslahı çalışmaları çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Binlerce yıldır Asos antik kentinin vazgeçilmez falezlerinde ağır iş makineleri ile yapılan kaya ıslahı çalışmaları çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Assos'ta geçtiğimiz yıllarda turistik tesislerin üzerine ve yollara kaya parçaları düştü. Bunun üzerine kaya parçalarının düştüğü alanda AFAD ekipleri çalışma yaparak bir rapor hazırladı ve alanda kaya ıslahının yapılması için çalışmalara başlandı. Belirlenen alan, AFAD raporu doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan şartname kapsamında ihale edildi. İhale kapsamında 500 günlük çalışma takvimi belirlendi. Geçtiğimiz aylarda ise çalışmalar başlatıldı. Antik Liman'daki turistik tesisler boşaltılırken çalışma alanına ise girişler yasaklandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, "Alana giriş o tarihten sonra yasaklanıyor. Yasaktan sonra bizler orada ne yapıldığını bir türlü göremedik. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarımızın denizden aldığı görüntülerde olayın vahametini ve doğa ve tarih kıyımını ve yıkımını gördükten sonra farkına vardık. Yapılan işin adı kaya ıslahı. Bu şekilde bir kaya ıslahını da biz dünyanın hiçbir yerinde görmedik. Burada yapılan, iş makinalarıyla doğal ve tarihi sit alanlarına girilip, resmen büyük geniş açılarda şevler açılarak yeni bir alan oluşturma çabası. Biz oradaki doğal sit alanının hem de arkeolojik sit alanının bozulmadan bırakılmasını ıslah çalışmasının da doğayı ve tarihi bozmadan yapılmasını istiyoruz" dedi.

Çevreci Cem Tüzün, iş makineleri ile tahrip edilen falezin Asos'un binlerce yıllık geçmişi olduğunu ifade ederek, "Oradaki uçurum Asos Akrapol'ünün ayrılmaz bir parçası. Hatta şehrin orada var olma sebebi. Bu yardan aşağıya çağlar boyunca yaklaşık 3 bin yıldır çeşitli medeniyetlerde insanlar iskeleye patika yollardan ulaşmışlar. Son yıllarda turizm hareketi başlayınca, antik limandaki yapılar ve eski palamut depoları turizm tesislerine dönüştü. Tabii gelen turistler arttı. Buraya gelip giden insanlar için daha geniş bir yol açıldı. Bu geniş açılan yol bu yalı yarında (falez) kayalarda çeşitli oynamalara sebep oldu. Zaman zaman yola çeşitli taş parçaları düştü. En son bundan altı yıl önce düşen bir taş parçası bir otelin damına düştü. Bununla ilgili olarak Çanakkale Valiliği bir düzenleyici çalışma başlatacağını duyurdu. Biz yardan aşağıya yuvarlanan taş parçalarını engellemek için çelik hasırlar yapılacağını düşünüyorduk. Yetmediği takdirde taşların yuvarlanmasını engelleyecek panjurlama sistemi ile bir takım engeller yapılacağını düşünüyorduk. Fakat iki hafta önce bir balıkçı arkadaşım ile beraber denizden bir inceleme gezisine çıktığımızda bu ağlar ile örmenin ötesinde çok derin hafriyatlar yapıldığını gördük. Yani Asos antik kentinin varoluşunun nedeni olan yalı yarı, ya da yabancı değimi ile falez denilen dokunun yerine tamamen kimliksiz, otoban inşaatı yapar gibi hafriyatlar yapıldığı gördük. Asos'un o güzelim tarihi ve doğal dokusunun çok ciddi bir şekilde yaralanmış olduğu gördük."dedi. - ÇANAKKALE

Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor
Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor

Kaz Dağı, Turizm, Liman, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asos antik kentinin tarihi silueti iş makineleriyle tahrip ediliyor - Son Dakika


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