Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi - Son Dakika
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Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi

23.06.2022 14:09
Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi

Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

Duse Mimarlık Uluslararası Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Astroloji ve ilişki danışmanlığı yapan Nida Gökdoğan ise 'Yılın En Başarılı Astroloğu' ödülüne layık görüldü.

Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri, sahiplerini buldu. Bu çerçevede 2016 yılından beri astroloji ve ilişkin danışmanlığı yapan Nida Gökdoğan, 'Yılın En Başarılı Astroloğu' ödülüne layık görüldü. Gerçekleştirdiği terapilerle insanların ilişkilerine dokunan Gökdoğan, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Astroloji, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astroloji ve ilişki danışmanı yılın en başarılısı seçildi - Son Dakika
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