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Atanan engelli öğretmenler büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Atanan engelli öğretmenler büyük sevinç yaşadı

03.12.2021 16:26
Atanan engelli öğretmenler büyük sevinç yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 2021 yılı Engelli Öğretmen Ataması töreninde 750 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 2021 yılı Engelli Öğretmen Ataması töreninde 750 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilen engelli öğretmenler büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından öğretmenlerin atamaları için butona bastı. Sahneye kurulan ekranda atanan engelli öğretmenlerin isimleri yer aldı. Ekranda kendi isimlerini gören engelli öğretmenler ve aileleri büyük sevinç yaşadı.

"1 senedir bekliyordum"

Atamadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yasemin Taş, "Çok heyecanlıyım. 1 senedir bekliyordum. Sonunda nasip oldu. İstanbul'a atandım. Tarih öğretmenliği yapacağım. Ben SMA Tip-3 hastasıyım. İnşallah geriye kalan arkadaşlarımız da atanır" dedi.

"İlk tercihim İstanbul geldi"

Annesiyle beraber atamanın heyecanını yaşayan Tahsin Uruç, "Kazandım. Mutluyum. Çok çalışmıştım. Birinci atama olmadı. İkinci atama oldu. İlk tercihim İstanbul geldi. Bizi düşündükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Adalet öğretmenliğine atandım" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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