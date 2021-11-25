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Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı

25.11.2021 16:23
Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı

Ataşehir'de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açıldı.

Ataşehir'de yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Battal İlgezdi, "Kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik bir hak ihlali ve insanlık suçudur" dedi.

Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, hukuki ve sosyal desteği sağlayacak Kadın Dayanışma Merkezi Ataşehir'de açıldı. Kadın Dayanışma Merkezi'nin açılışına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Merkezde aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri için politikalar üretilecek, çalışmalar yapılacak. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı farkındalık artırıcı çalışmalar da merkezin hedefleri arasında yer alacak.

"Kadına karşı şiddet insanlık suçudur"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Şiddete uğrayan kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik, hukuki ve sosyal desteğin sağlayacağı Kadın Dayanışma Merkezimizi bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Maalesef kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik bir hak ihlali ve insanlık suçudur. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da varlığını sürdürmektedir. Bir kez daha buradan hayatını kaydetmiş bütün kadınları rahmetle anıyor ve en yüksek sesle kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum. Ataşehir Belediyesi olarak kadınların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri istiyoruz. Kadınları maddi olarak güçlendirmekten, kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan 6284 Sayılı Kanun etkin uygulandığı taktirde kadınların koruncağı açıktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı
Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı
Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı
Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı
Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı

Battal İlgezdi, Ataşehir, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi 'Kadın Dayanışma Merkezi' açıldı - Son Dakika


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