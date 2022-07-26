Ateş savaşçıları için seferber oldular - Son Dakika
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Ateş savaşçıları için seferber oldular

26.07.2022 09:30
Ateş savaşçıları için seferber oldular

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için sadece alev savaşçıları değil yardım kuruluşları ve işadamları da seferber oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için sadece alev savaşçıları değil yardım kuruluşları ve işadamları da seferber oldu. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında görev yapanlara destek olmak için işadamı Ramazan Subaşı, alev savaşçılarına saha personeline destek vermeye çalıştı.

Aydın'ın Söke İlçesi Argavlı mevkiinde çıkan yangın bölgesine gelen İşadamı Ramazan Subaşı burada alevlere müdahale eden ekiplere simit, su, meye suyu ve kek dağıtarak sahada çalışan ekiplere destek oldu. Personeli ile birlikte sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen Ramazan Subaşı, "Yangın bölgesine gelerek buradaki durumu yakından inceledik, sahada alevlerle mücadele eden ekiplerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun bir gayreti var, Allah onlardan razı olsun. Artan sıcaklık ve düşen nem oranları orman yangınları için ciddi risk oluşturuyor bu nedenle toplumsal bir bilinçle hareket etmemiz lazım" diyerek bölge sakinlerine ve Aydın halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Subaşı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ateş savaşçıları için seferber oldular - Son Dakika

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