Atık eşyalardan çeyiz eşyası yapıyorlar - Son Dakika

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesislerdeki kurslara gelen kadınlar, evde atıl durumdaki kumaşlardan çeyizlik eşya yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Şahinbey Belediyesine ait Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisindeki kurslara gelen kadınlar, evde kullanılmayan eski battaniye, CD, yırtık kumaşlar ve benzeri eşyaları değerlendirerek pike takımı, seccade, yastık kılıfı, eldiven gibi çeyizlik eşya yaparak hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyorlar.

Kursiyer Leyla Er, evde değerlendiremedikleri eski parçaları getirip burada çok güzel şeyler yaptıklarını belirtti.

"Eski çeyizliklerden yeni modeller yapıyorum"

Gençlerin beğenmediği eski çeyizliklerden yeni modeller ürettiğini belirten Müjde Yılmaz, "Evde nevresim takımı diktim kalan küçük parçayı değerlendirerek eldiven yaptım. Evde atıl durumdaki CD ile bir iğnelik yaptım. Evde kullanmadığım atıl durumdaki bir kumaşım vardı onu da eldiven yapıyorum. Eski çeyizliklerim vardı kullanmadığım eski nakışlarla yapılmıştı artık gençlerimiz beğenmiyorlar onu da yeni nakışlarla yeni çeyizlik modeli haline getirdim" dedi.

Kursiyer Yeşim Yağman da, evde eski nevresim takımlarını atmak yerine onlardan eldivenler yaptığını ifade etti.

"Amacımız hiçbir şeyi atmamak en küçük şeyi değerlendirmek"

Kurs hocası Seyhan Derecik amaçlarının en küçük bir malzemeyi değerlendirmek olduğunu ifade ederek, "Eski kullanılmayan eşyalardan aklınıza gelecek her şeyi yapabiliyoruz. Kullanılmış yıpranmış CD'lerden iğnelik yapıyoruz. Çocukların derslerinden kalan mukavva ile kullanılır ev eşyası haline getiriyoruz. Çocukların kullanmadığı yıprandığı kotlardan pabuç yapıyoruz. Amacımız hiçbir şeyi atmamak en küçük şeyi değerlendirmek" diye konuştu. - GAZİANTEP