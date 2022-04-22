ATO Başkanı Baran: "Egemenliğin temel şartı ekonomik bağımsızlıktır" - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla taçlandığını belirterek, "Egemenliğin temel şartı ekonomik bağımsızlıktır. Türk milleti, TBMM'nin kuruluşundan bu yana cephelerde gösterdiği azim ve kararlılığı ekonomik gelişimini sağlamak, refahını yükseltmek için de göstermektedir. Ulusal egemenliğimizin ve daha güçlü Türkiye'nin teminatı, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan gününün, Türk milletinin egemenliğinin dünyaya ilanı olduğunun altını çizen Baran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türk Milleti, hür doğduğu topraklarda hür bir şekilde yaşamak için mücadele vermiş ve bu mücadelesini kendi iradesiyle yöneteceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 102 yıl önce kurarak dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan tarihi, Türk milletinin sözünün, gücünün, iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğinin kararlılığının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan ederek, bir yandan milletin geleceğinin teminatının çocuklar olduğunu göstermiş, diğer yandan da çocuklara duyduğu inanç ve güveni ortaya koymuştur. Aziz milletimizin güçlükler ve imkansızlıklar içinde istiklal mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına yükseltme konusundaki çabamızın ilham kaynağıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." - ANKARA