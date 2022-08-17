Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
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Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor

17.08.2022 14:51
Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor

Türkiye'de 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'de 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere Türkiye'de kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirledi. Merkez Av Komisyonu'nun belirlediği kurallar şöyle:

"Avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete'de yayımlanan 21 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur." - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Avcılar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
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