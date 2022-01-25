Karın tadını bir tek o çıkardı! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti - Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. E-5 Karayolu Haramidere ve Beylikdüzü kısmı ile Basın ekspres yolu ile TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde birçok sürücü, araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Arnavutköy'de çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER BEĞENİ TOPLADI

Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken Fatih Işık isimli bir vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.