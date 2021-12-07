Avcıların silahından çıkan kurşun av köpeğine isabet etti - Son Dakika

Zonguldak'ta avcıların domuz avında attığı kurşun Emre Uludağ'ın Ateş isimli köpeğinin kalbinin 3 milimetre yakınına isabet etti. Başarılı bir operasyonla kurşun köpeğin vücudundan çıkartılırken 24 saatlik hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Alaplı ilçesinde yaşandı. Domuz avındaki avcıların silahından çıkan kurşun Emre Uludağ'a ait 7 yaşındaki Ateş isimli av köpeğine isabet etti. Köpeğinin vurulduğunu gören Uludağ, Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirildi. Köpeğin kalbine üç milimetre yakın mesafedeki üç santimetrelik kurşun iki saatlik başarılı operasyonla çıkarıldı. Köpeğin 24 saatlik hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken operasyonu anlatan Veteriner Hekim Önder Alkan, "Hastamız bize silah yaralanması şikayetiyle geldi. Av köpeği. Kurşun bir yerden sekiyor domuz avında. Hastamızın göğüs kafesinden giriyor. Kalbin yanına kadar ilerliyor. Biz operasyonla kurşunu aldık. Şu an hayvan 24 saat hayati tehlikesi var. Ancak durumu stabil devam ediyor. İyileşmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK