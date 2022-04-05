Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı - Son Dakika
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Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı

05.04.2022 16:25
Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı

Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine avukat ve mübaşir çift, 7 aylık bebekleriyle katıldı.

Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine avukat ve mübaşir çift, 7 aylık bebekleriyle katıldı.

Edirne'de 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Avukat Selda Özkan İlte ve Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan eşi Serdar İlte, 7 aylık bebekleri Uras İlte ile katıldı. Anne Avukat Selda Özkan İlte, "Avukatlar gününde bir anı olması için bebeğimizi de getirmek istedik. Çok güzel bir duygu ileride güzel bir anı olacak" dedi.

Törene katılan avukatlar, bebeğe yoğun ilgi gösterdi. - EDİRNE

Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı
Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı
Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı
Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı
Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avukat anne ve mübaşir baba törene 7 aylık bebeğiyle katıldı - Son Dakika


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